Васильев Андрей 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1865

Дочь: Засоркина (Васильева) Наталия

Мать ребёнка: Васильева Анна

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Сокова (Васильева) Агриппина

Мать ребёнка: Васильева Анна

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Васильева) Мария

Мать ребёнка: Васильева Анна

Россия, г. Москва
Смерть
После 1902

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