Васильев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1865
Дочь: Засоркина (Васильева) Наталия
Мать ребёнка: Васильева Анна
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Сокова (Васильева) Агриппина
Мать ребёнка: Васильева Анна
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Васильева) Мария
Мать ребёнка: Васильева Анна
Россия, г. Москва
Смерть
После 1902