Елькин Иван Павлович
Место рожденияВерхняя Синячиха
Дата рождения23.07.1903
Дата смерти16.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхняя Синячиха
Рождение ребёнка
28.09.1940
Дочь: Елькина Эльвира Ивановна
Мать ребёнка: Флейшман Мария Самуиловна
Узбекистан, Ташкент
Смерть
16.08.1995
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область