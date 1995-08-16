Елькин Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Иван Павлович

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Место рождения

Верхняя Синячиха

Дата рождения

23.07.1903

Дата смерти

16.08.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Синячиха
Рождение ребёнка
28.09.1940

Дочь: Елькина Эльвира Ивановна

Мать ребёнка: Флейшман Мария Самуиловна

Узбекистан, Ташкент
Смерть
16.08.1995
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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