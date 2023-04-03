Зыбина (Бутовская) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Зыбин Борис Александрович
деревня Монтрино, Харьковская область, УССР, СССР
Рождение ребёнка
28.08.1919
Дочь: Журавлева Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Зыбин Борис Александрович
деревня Монтрино, Харьковская область, УССР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыбина Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Зыбин Борис Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
дворянка
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1931