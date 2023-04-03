Зыбина (Бутовская) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыбина (Бутовская) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутовский Петр Михайлович

Мать: Бутовская Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Зыбин Николай Борисович

Отец ребёнка: Зыбин Борис Александрович

деревня Монтрино, Харьковская область, УССР, СССР
Рождение ребёнка
28.08.1919

Дочь: Журавлева Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Зыбин Борис Александрович

деревня Монтрино, Харьковская область, УССР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыбина Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Зыбин Борис Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
дворянка
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1931