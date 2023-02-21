Глушков Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушков Григорий Васильевич

Глушков Григорий Васильевич

avatar

Место рождения

Слобода Кукарка Яранского уезда Вятской губернии

Дата рождения

24.01.1849 ст.

Дата смерти

27.05.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода Кукарка Яранского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
20.02.1889 ст.

Сын: Глушков Лев Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

г. Кашин Кашинского уезда Тверской губернии
Смерть
27.05.1919
г. Кашин Кашинского уезда Тверской губернии
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close