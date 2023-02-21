Глушков Григорий Васильевич
Место рожденияСлобода Кукарка Яранского уезда Вятской губернии
Дата рождения24.01.1849 ст.
Дата смерти27.05.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Слобода Кукарка Яранского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
20.02.1889 ст.
Мать ребёнка: не указана
г. Кашин Кашинского уезда Тверской губернии
Смерть
27.05.1919
г. Кашин Кашинского уезда Тверской губернии