(Логинова (?-с. Арпачево-дер.Челядино)) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Евлантиев (село Арпачево-Дер. Челядино) Конон
Отец ребёнка: Малофеев (дер. Вишенье-Арпачево)) Евлантий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Малофеев (дер. Вишенье-Арпачево)) Евлантий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Евлантиев (село Арпачево-Дер. Челядино)) Митрофан
Отец ребёнка: Малофеев (дер. Вишенье-Арпачево)) Евлантий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Евлантиев (село Арпачево-Дер. Челядино) Аким
Отец ребёнка: Малофеев (дер. Вишенье-Арпачево)) Евлантий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Евлантиев (дер. Челядино) Емельян
Отец ребёнка: Малофеев (дер. Вишенье-Арпачево)) Евлантий
Челядино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно