(Логинова (?-с. Арпачево-дер.Челядино)) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Логинова (?-с. Арпачево-дер.Челядино)) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Евлантиев (село Арпачево-Дер. Челядино) Конон

Отец ребёнка: Малофеев (дер. Вишенье-Арпачево)) Евлантий

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Малофеев (дер. Вишенье-Арпачево)) Евлантий

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Евлантиев (село Арпачево-Дер. Челядино)) Митрофан

Отец ребёнка: Малофеев (дер. Вишенье-Арпачево)) Евлантий

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Евлантиев (село Арпачево-Дер. Челядино) Аким

Отец ребёнка: Малофеев (дер. Вишенье-Арпачево)) Евлантий

Арпачево, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Евлантиев (дер. Челядино) Емельян

Отец ребёнка: Малофеев (дер. Вишенье-Арпачево)) Евлантий

Челядино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малофеев (дер. Вишенье-Арпачево)) Евлантий

Смерть
Неизвестно