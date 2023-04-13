(Hirsch) Hazel
Место рожденияQueens, Queens, New York, USA
Дата рождения18.07.1906
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1906
Отец: Hirsch Irving Milton
Мать: Hirsch Rose J
Queens, Queens, New York, USA
Рождение ребёнка
18.12.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Rogoff Bernard
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Rogoff Bernard
Смерть
1979