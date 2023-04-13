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(Hirsch) Hazel

Место рождения

Queens, Queens, New York, USA

Дата рождения

18.07.1906

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1906

Отец: Hirsch Irving Milton

Мать: Hirsch Rose J

Queens, Queens, New York, USA
Рождение ребёнка
18.12.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Rogoff Bernard

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Rogoff Bernard

Смерть
1979