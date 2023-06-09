Синагаталлина (Закирова) Альсина Ахнаф кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синагаталлина (Закирова) Альсина Ахнаф кызы

Место рождения

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Закирова Шамсиямал Хамит кызы

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синагатуллина Ильмира Вадутовна

Отец ребёнка: Синагатуллин Вадут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синагатуллин Роберт Вадутович

Отец ребёнка: Синагатуллин Вадут

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синагатуллин Миргаяз Вадутович

Отец ребёнка: Синагатуллин Вадут

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синагатуллин Вадут

Смерть
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)