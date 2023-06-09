Синагаталлина (Закирова) Альсина Ахнаф кызы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синагатуллина Ильмира Вадутовна
Отец ребёнка: Синагатуллин Вадут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синагатуллин Роберт Вадутович
Отец ребёнка: Синагатуллин Вадут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синагатуллин Миргаяз Вадутович
Отец ребёнка: Синагатуллин Вадут
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синагатуллин Вадут
Смерть
Неизвестно