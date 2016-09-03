Миронова (Рашкевич) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1939
Дата смерти03.09.2016
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Большухин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвиненко Николай
Рождение ребёнка
15.04.1961
Дочь: Прибыткова (Литвиненко) Нина
Отец ребёнка: Литвиненко Николай
Рождение ребёнка
03.01.1968
Дочь: (Литвиненко) Оксана
Отец ребёнка: Литвиненко Николай
Смерть
03.09.2016