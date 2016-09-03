Миронова (Рашкевич) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Рашкевич) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1939

Дата смерти

03.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1939

Отец: Рашкевич Николай Евсеевич

Мать: Рашкевич (Черняк) Раиса Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большухин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвиненко Николай

Рождение ребёнка
15.04.1961

Дочь: Прибыткова (Литвиненко) Нина

Отец ребёнка: Литвиненко Николай

Рождение ребёнка
03.01.1968

Дочь: (Литвиненко) Оксана

Отец ребёнка: Литвиненко Николай

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
03.09.2016
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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