Конищева (Конищева) Маруся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конищева (Конищева) Маруся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конищев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конищев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Конищев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конищев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конищев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конищев Александр

Рождение ребёнка
08.03.1941

Сын: Конищев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Конищев Александр

Смерть
1965

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