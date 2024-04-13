Конищева (Конищева) Маруся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конищев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Конищев Александр
Рождение ребёнка
08.03.1941
Сын: Конищев Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Конищев Александр
Смерть
1965