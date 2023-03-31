Савушкина (Моисеенкова) Екатерина
Место рожденияМонастырщина
Дата рождения04.10.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1935
Отец: Моисеенков Демьян
Мать: Моисеенкова Ефимия
Монастырщина
Рождение ребёнка
04.10.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савушкин Михаил
Отец ребёнка: Савушкин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савушкин Евгений
Смерть
Неизвестно
с. Никольское