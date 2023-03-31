Савушкина (Моисеенкова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савушкина (Моисеенкова) Екатерина

Место рождения

Монастырщина

Дата рождения

04.10.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1935

Отец: Моисеенков Демьян

Мать: Моисеенкова Ефимия

Монастырщина
Рождение ребёнка
04.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савушкин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савушкин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савушкин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савушкин Михаил

Отец ребёнка: Савушкин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савушкин Евгений

Смерть
Неизвестно
с. Никольское