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Федосов Илья Григорьевич

Место рождения

Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.

Дата рождения

22.07.1903

Дата смерти

18.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1901 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
1932 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1903

Отец: Федосов Григорий

Мать: Федосова В.С.

Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.
Бракосочетание
1922

Жена: Федосова Арина

Рождение ребёнка
07.05.1924

Сын: Федосов Пётр Ильич

Мать ребёнка: Федосова Арина

Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.
Рождение ребёнка
13.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова Арина

Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.
Рождение ребёнка
1932

Сын: Федосов Иван Ильич

Мать ребёнка: Федосова Арина

Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2001480151/
Смерть
18.03.1976
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?
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