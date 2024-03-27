Федосов Илья Григорьевич
Место рожденияЧкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.
Дата рождения22.07.1903
Дата смерти18.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1903
Отец: Федосов Григорий
Мать: Федосова В.С.
Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.
Бракосочетание
1922
Жена: Федосова Арина
Рождение ребёнка
07.05.1924
Сын: Федосов Пётр Ильич
Мать ребёнка: Федосова Арина
Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.
Рождение ребёнка
13.05.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосова Арина
Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Федосов Иван Ильич
Мать ребёнка: Федосова Арина
Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp2001480151/
Смерть
18.03.1976
?
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
?