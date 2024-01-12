Зернова (Парфенова) Наталия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1981
Мать: Салова Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
12.10.2008
Дочь: Зернова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Зернов Алексей
Рождение ребёнка
30.07.2013
Дочь: Зернова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Зернов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зернов Алексей