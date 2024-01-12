Зернова (Парфенова) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зернова (Парфенова) Наталия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1981

Отец: не указан

Мать: Салова Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
12.10.2008

Дочь: Зернова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Зернов Алексей

Рождение ребёнка
30.07.2013

Дочь: Зернова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Зернов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зернов Алексей

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