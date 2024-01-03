Белов Николай Николаев
Место рождения
Дата рождения28.11.1890
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1890
Отец: Белов Николай
Мать: Белов Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1910
Мать ребёнка: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
16.10.1911
Мать ребёнка: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
08.08.1915
Дочь: (Белова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
11.03.1922
Сын: Белов Иван
Мать ребёнка: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна
Смерть
1964