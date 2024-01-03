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Белов Николай Николаев

Место рождения

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд

Дата рождения

28.11.1890

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1890

Отец: Белов Николай

Мать: Белов Пелагея Степанова

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
17.09.1910

Сын: Белов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1911

Сын: Белов Андрей Николаев

Мать ребёнка: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1915

Дочь: (Белова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1922

Сын: Белов Иван

Мать ребёнка: Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Смерть
1964

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