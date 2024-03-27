Некрасова (Фомина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Фомина) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1884

Дата смерти

29.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1906

Дочь: Колесникова (Некрасова) Евдокия Устиновна

Отец ребёнка: Некрасов Устин Ефимович

Рождение ребёнка
23.07.1909

Сын: Некрасов Николай Устинович

Отец ребёнка: Некрасов Устин Ефимович

Рождение ребёнка
26.03.1918

Дочь: Пилипенко (Некрасова) Мария

Отец ребёнка: Некрасов Устин Ефимович

Смерть
29.02.1964

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