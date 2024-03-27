Некрасова (Фомина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1884
Дата смерти29.02.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1906
Дочь: Колесникова (Некрасова) Евдокия Устиновна
Отец ребёнка: Некрасов Устин Ефимович
Рождение ребёнка
23.07.1909
Сын: Некрасов Николай Устинович
Отец ребёнка: Некрасов Устин Ефимович
Рождение ребёнка
26.03.1918
Дочь: Пилипенко (Некрасова) Мария
Отец ребёнка: Некрасов Устин Ефимович
Смерть
29.02.1964