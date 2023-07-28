Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Поликарпович
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Агапия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Поликарпович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Поликарпович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Поликарпович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван (Степан) Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Поликарпович
Смерть
Неизвестно