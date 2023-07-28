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Мария Петровна

Место рождения

Чемодановка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Чемодановка, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Поликарпович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Поликарпович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Агапия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Поликарпович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1752

Сын: Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Поликарпович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Поликарпович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван (Степан) Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Поликарпович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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