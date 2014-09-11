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Бубнова Мария Романовна
Бубнова Мария Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.09.2014
Пол
Женский
Отец
Бубнов Роман Геннадьевич
1968 г.р.
Мать
Бубнова (Евстафьева) Полина
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.2014
Отец:
Бубнов Роман Геннадьевич
Мать:
Бубнова Полина
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