Мартынов Александр Михайлович
Место рожденияДеревня Крутая, Кемеровская область
Дата рождения17.12.1940
Дата смерти16.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1940
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
02.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова (Шилова) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
24.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова (Шилова) Анна Михайловна
Смерть
16.11.1979
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Работая дальнобойщиком, во время работы разбил машину. Это грозило ему тюремным заключением. Из-за этого решил повеситься, чтобы не очернять заключением своих детей