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Мартынов Александр Михайлович

Место рождения

Деревня Крутая, Кемеровская область

Дата рождения

17.12.1940

Дата смерти

16.11.1979

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1940

Отец: Мартынов (Плотских) Михаил Васильевич

Мать: Плотских (Удалая) Ефросиния Ивановна

Бракосочетание
1961

Жена: Мартынова (Шилова) Анна Михайловна

Великоселька, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
02.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова (Шилова) Анна Михайловна

Великоселька, Барабинский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
24.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова (Шилова) Анна Михайловна

Великоселька, Барабинский округ, Сибирский край
Смерть
16.11.1979
Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Работая дальнобойщиком, во время работы разбил машину. Это грозило ему тюремным заключением. Из-за этого решил повеситься, чтобы не очернять заключением своих детей

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