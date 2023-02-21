Шестункин Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1959
Бракосочетание
30.04.1985
гор. Баку Азербайджан
Рождение ребёнка
17.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестункина Любовь Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1995
Дочь: Шестункина Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Шестункина Любовь Александровна
гор. Баку Азербайджан
Рождение ребёнка
26.05.1995
Дочь: Костина Шестункина Юрьевна
Мать ребёнка: не указана