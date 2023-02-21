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Шестункин Юрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1959

Отец: Шестункин Иван Архипович

Мать: Шестункина Анна Лукьяновна

Бракосочетание
30.04.1985

Жена: Шестункина Любовь Александровна

гор. Баку Азербайджан
Рождение ребёнка
17.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шестункина Любовь Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1995

Дочь: Шестункина Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Шестункина Любовь Александровна

гор. Баку Азербайджан
Рождение ребёнка
26.05.1995

Дочь: Костина Шестункина Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

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