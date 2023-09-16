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Иустиния Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1905

Муж: Деревянко Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Деревянко Григорий Якович

Отец ребёнка: Деревянко Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
09.07.1908

Дочь: Семеник (Деревянко) Мария Яковна

Отец ребёнка: Деревянко Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
28.06.1911

Дочь: (Деревянко) Марфа Яковна

Отец ребёнка: Деревянко Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Деревянко Герасим Якович

Отец ребёнка: Деревянко Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
17.05.1915

Сын: Деревянко Петр Якович

Отец ребёнка: Деревянко Яков Прокопьевич

Рождение ребёнка
1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Деревянко Яков Прокопьевич

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