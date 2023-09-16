Иустиния Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
1906
Сын: Деревянко Григорий Якович
Отец ребёнка: Деревянко Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.07.1908
Дочь: Семеник (Деревянко) Мария Яковна
Отец ребёнка: Деревянко Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
28.06.1911
Дочь: (Деревянко) Марфа Яковна
Отец ребёнка: Деревянко Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.03.1914
Отец ребёнка: Деревянко Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
17.05.1915
Отец ребёнка: Деревянко Яков Прокопьевич
Рождение ребёнка
1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Деревянко Яков Прокопьевич