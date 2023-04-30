Кузнецов Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1942

Дочь: Кузнецова Анна Петровна

Мать ребёнка: Брюханчикова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1942

Дочь: Кузнецова Тамара Петровна

Мать ребёнка: Брюханчикова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.?

Сын: Кузнецов Леонид Петрович

Мать ребёнка: Брюханчикова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Валентин Петрович

Мать ребёнка: Брюханчикова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно