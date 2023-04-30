Кузнецов Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1942
Дочь: Кузнецова Анна Петровна
Мать ребёнка: Брюханчикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1942
Дочь: Кузнецова Тамара Петровна
Мать ребёнка: Брюханчикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.?
Мать ребёнка: Брюханчикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Валентин Петрович
Мать ребёнка: Брюханчикова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно