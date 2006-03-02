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Косицына Аксинья Вячеславовна
Косицына Аксинья Вячеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.03.2006
Пол
Женский
Отец
Косицын Вячеслав Александрович
1971 г.р.
Мать
Косицына Валентина Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2006
Отец:
Косицын Вячеслав Александрович
Мать:
Косицына Валентина Владимировна
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