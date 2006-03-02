Косицына Аксинья Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косицына Аксинья Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2006

Отец: Косицын Вячеслав Александрович

Мать: Косицына Валентина Владимировна

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