Терешкович Филипп Власович
Место рождения
Дата рождения15.11.1897
Дата смерти30.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1897
Отец: Терешкович Влас Агеевич
Мать: (Кенько) Устинья
Рождение ребёнка
1930
Сын: Терешкович George Филиппович
Мать ребёнка: (Ничипорук) Елена
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ничипорук) Елена
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ничипорук) Елена
Смерть
30.01.1990