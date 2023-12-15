Терешкович Филипп Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешкович Филипп Власович

Место рождения

Уголец, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

15.11.1897

Дата смерти

30.01.1990

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ДБ
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1897

Отец: Терешкович Влас Агеевич

Мать: (Кенько) Устинья

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Терешкович George Филиппович

Мать ребёнка: (Ничипорук) Елена

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ничипорук) Елена

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ничипорук) Елена

Смерть
30.01.1990

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