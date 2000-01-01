Коряковский Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коряковский Иван Сергеевич

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Место рождения

д. Коряково, Кичменгско-Городецкий р-н., Вологодская обл.

Дата рождения

31.10.1912

Дата смерти

22.09.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
31.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Коряково, Кичменгско-Городецкий р-н., Вологодская обл.
Смерть
22.09.1973
д. Коряково, Кичменгско-Городецкий р-н., Вологодская обл.
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