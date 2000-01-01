Коряковский Иван Сергеевич
Место рожденияд. Коряково, Кичменгско-Городецкий р-н., Вологодская обл.
Дата рождения31.10.1912
Дата смерти22.09.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Коряково, Кичменгско-Городецкий р-н., Вологодская обл.
Смерть
22.09.1973
д. Коряково, Кичменгско-Городецкий р-н., Вологодская обл.