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Синютина Татьяна Валерьевна
Синютина Татьяна Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.1971
Пол
Женский
Отец
Синютин Валерий Васильевич
1939 г.р.
Мать
Гапонова Томара Григорьевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1971
Отец:
Синютин Валерий Васильевич
Мать:
Гапонова Томара Григорьевна
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