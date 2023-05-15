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Синютина Татьяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1971

Отец: Синютин Валерий Васильевич

Мать: Гапонова Томара Григорьевна