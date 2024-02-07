Литвина (Шахова) Надежд Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Шахова) Надежд Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1949

Отец: Шахов Георгий Яковлевич

Мать: Шахова Нина Петровна

Рождение ребёнка
02.07.1971

Сын: Литвин Александр Леонидович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.07.1973

Сын: Литвин Сергей Леонидович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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