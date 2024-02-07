Литвина (Шахова) Надежд Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1949
Отец: Шахов Георгий Яковлевич
Мать: Шахова Нина Петровна
Рождение ребёнка
02.07.1971
Сын: Литвин Александр Леонидович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.07.1973
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности