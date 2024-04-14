Алексеева (Михайлова) Лукерья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Михайлова) Лукерья Акимовна

Место рождения

Борисовка, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Аким

Мать: Михайлова Феодосия

Борисовка, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1940

Сын: Алексеев Виктор Семёнович

Отец ребёнка: Алексеев Семен

Нижнезаглядино, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Семен

Смерть
11.09.1981
Завьяловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
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