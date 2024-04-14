Алексеева (Михайлова) Лукерья Акимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Аким
Мать: Михайлова Феодосия
Рождение ребёнка
07.02.1940
Сын: Алексеев Виктор Семёнович
Отец ребёнка: Алексеев Семен
Нижнезаглядино, Завьяловская волость, Бугурусланский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Семен
Смерть
11.09.1981
Завьяловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область