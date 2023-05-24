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Руслан
Руслан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Рустэм
Мать
(Габдрахманова) Саймэ Габдрахмановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
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Биография
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Источники
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Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Рустэм
Мать:
Саймэ Габдрахмановна
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