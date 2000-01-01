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Ferderer Jacob
Ferderer Jacob
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1906
Дата смерти
1983
Пол
Мужской
Отец
Ferderer Valentine
1878 г.р.
Мать
Ferderer Marianna
Дети
Не указаны
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ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Ferderer Valentine
Мать:
Ferderer Marianna
Смерть
1983
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