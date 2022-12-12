Гимадеев Гильмутдин Гимадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимадеев Гильмутдин Гимадеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1913

Дата смерти

11.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1943

Дочь: Яковлева Мариям Гильмутдиновна

Мать ребёнка: Гимадеева Камиля Хабировна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.12.1974
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