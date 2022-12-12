Гимадеев Гильмутдин Гимадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1913
Дата смерти11.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1943
Дочь: Яковлева Мариям Гильмутдиновна
Мать ребёнка: Гимадеева Камиля Хабировна
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.12.1974