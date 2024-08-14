Хламкова (Корнева) Екатерина Григорьевна 24.01.1929 — найти родственников по фамилии на Familio

Хламкова (Корнева) Екатерина Григорьевна

Автор
ОК
Колганов О.

женский, родилась 24.01.1929, Нижняя Матренка

умерла 03.08.1996

Отец
Корнев Григорий Кирилович23.04.1905 ст. г.р.
Мать
Корнева (Ермолина) Прасковья Ивановна1902 ст. г.р.
Супруги
Хламков Анатолий Иванович14.02.1929 г.р.
Дети
Хламков Александр Анатольевич23.12.1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1929

Отец: Корнев Григорий Кирилович

Мать: Корнева (Ермолина) Прасковья Ивановна

Нижняя Матренка

Бракосочетание
13.05.1954

Муж: Хламков Анатолий Иванович

Чемодурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
18.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хламков Анатолий Иванович

Трофимово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
23.12.1958

Сын: Хламков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Хламков Анатолий Иванович

Смерть
03.08.1996

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