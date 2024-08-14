Хламкова (Корнева) Екатерина Григорьевна
женский, родилась 24.01.1929, Нижняя Матренка
умерла 03.08.1996
ОтецКорнев Григорий Кирилович23.04.1905 ст. г.р.
МатьКорнева (Ермолина) Прасковья Ивановна1902 ст. г.р.
Супруги
Хламков Анатолий Иванович14.02.1929 г.р.
Дети
Хламков Александр Анатольевич23.12.1958 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1929
Нижняя Матренка
Бракосочетание
13.05.1954
Чемодурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хламков Анатолий Иванович
Трофимово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.12.1958
Сын: Хламков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Хламков Анатолий Иванович
Смерть
03.08.1996