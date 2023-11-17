Семенцов Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенцова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Семенцова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабенко Валентина Матвеевна
Мать ребёнка: Семенцова Клавдия
Смерть
Неизвестно