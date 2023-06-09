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Чингаев Александр

Место рождения

Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

15.09.1924

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1924

Отец: Чингаев Филипп

Мать: Чингаева Екатерина

Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
Военная служба
С 12.11.1942 по 22.11.1942
Сталинградский фронт. Санчасть
на излечении после контузии
Военная служба
12.11.1942
Сталинградский фронт. Балка Западная
Выполнение разведки по выявлению переднего края и огневых точек. Контужен | 987 стрелковый полк, 226 стрелоквая дивизия. 66 Армия.
Военная служба
03.12.1942
Сталинградская область. Балка Яблонвая. у деревни Орловка Городищенском районе.
987 СП выполнял частную операцию по захвату высоты, продвинулся на 100 метров. Чингаев АФ пропал. В списке пропавших. В итоге он был тяжело ранен и контужен. | 987 стрелковый полк, 226 стрелоквая диви... Показать все
Военная служба
С 15.12.1942 по 06.01.1943
Эвакогоспиталь № 1095
на излечении. Сквозное пулевое ранение левого предплечья с повреждением кости. После - годен к строевой службе
Военная награда
22.12.1942
Медаль «За оборону Сталинграда» | ЦАМО
Военная служба
Около 1942
987 стрелковый полк, 226 стрелоквая дивизия
Военная служба
10.01.1943
Прибытие в 31 запасной стрелковый полк (31 зсп) | ЦАМО
Военная служба
23.12.1943
200 запасной стрелковый полк 47 запасной стрелковой бригады (200 зсп)
Выбытие из воинской части: 23.12.1943 Куда выбыл: в Ворошиловградский ОВК, Украинская ССР, Ворошиловградская обл.
Образование
1944
Школа МНС (НКВД (младшего начальствуещего состава)
военное
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ЦАМО
Работа или профессия
Между 1945 и 1970
снабженец
Военная награда
06.08.1946
Медаль «За отвагу» Даты подвига: 12.11.1942, 03.12.1942 | ЦАМО
Военная служба
Около 1946
Окружная школа сержантского состава Пограничных войск НКВД Украинского Округа
Служит командиром хозяйственного отделения. Мл.-Сержант
Рождение ребёнка
03.11.1954

Сын: Чингаев Александр

Мать ребёнка: Чингаева Валентина

Абдулино, Абдулинский, Оренбургская область
Развод
26.11.1971

Жена: Чингаева Валентина

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны I степени | ЦАМО
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Чингаева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Чингаева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чингаева Валентина

Образование
Неизвестно
Общее - 7 классов
Место жительства
Неизвестно
Коммунистическая 46
Смерть
1990
Москва, город федерального значения Москва