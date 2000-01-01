Гогаринова Устинья Перфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Устинья Перфиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1651

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1664 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Гогаринов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Гогаринов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1681

Сын: Гогаринов Василей Васильевич

Отец ребёнка: Гогаринов Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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