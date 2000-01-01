Гогаринова Устинья Перфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1651
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1676
Сын: Гогаринов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Гогаринов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1681
Сын: Гогаринов Василей Васильевич
Отец ребёнка: Гогаринов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно