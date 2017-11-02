Митина (Кропотина) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина (Кропотина) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Kasimov, Kasimov, Ryazan Oblast, Russian Federation

Дата рождения

1886

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кропотин Фёдор Иванович

Мать: Кропотина Агафья Матвеевна

Kasimov, Kasimov, Ryazan Oblast, Russian Federation
Рождение ребёнка
26.12.1920

Сын: Митин Василий Иванович

Отец ребёнка: Митин Иван Иванович

касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Александр Иванович

Отец ребёнка: Митин Иван Иванович

касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Холманских Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Митин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митин Иван Иванович

Смерть
1977
касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Старый Посад, касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
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