Митина (Кропотина) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияKasimov, Kasimov, Ryazan Oblast, Russian Federation
Дата рождения1886
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Kasimov, Kasimov, Ryazan Oblast, Russian Federation
Рождение ребёнка
26.12.1920
Отец ребёнка: Митин Иван Иванович
касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Митин Иван Иванович
касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Холманских Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Митин Иван Иванович
Смерть
1977
касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Старый Посад, касимов, город Касимов, Рязанская обл., Russian Federation