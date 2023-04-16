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Жуков Прокоп Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Петр

Мать: Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кунц Валентина Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно