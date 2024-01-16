Кишкичева Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишкичева Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1847

Сын: Кишкичев Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Кишкичев Иван Иванович

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кишкичев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кишкичев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кишкичев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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