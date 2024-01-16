Кишкичева Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.04.1847
Сын: Кишкичев Евфимий Иванович
Отец ребёнка: Кишкичев Иван Иванович
Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кишкичев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кишкичев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно