Ермолаева Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1895
Отец ребёнка: Ермолаев Матвей Антонович
Рождение ребёнка
04.07.1898
Дочь: Евфимия Матвеевна
Отец ребёнка: Ермолаев Матвей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно