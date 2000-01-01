Ермолаева Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1895

Сын: Ермолаев Фома Матвеевич

Отец ребёнка: Ермолаев Матвей Антонович

Рождение ребёнка
04.07.1898

Дочь: Евфимия Матвеевна

Отец ребёнка: Ермолаев Матвей Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Матвей Антонович

Смерть
Неизвестно
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