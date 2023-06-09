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Журбин Григорий Степанович

Место рождения

Болхуны, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Журба Степан Гаврилович

Мать: Феодосия Александровна

Болхуны, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.12.1880

Дочь: Журбина Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Параскева Михеевна

Сокрутовка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1903
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область