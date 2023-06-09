Журбин Григорий Степанович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Журба Степан Гаврилович
Мать: Феодосия Александровна
Рождение ребёнка
05.12.1880
Дочь: Журбина Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Параскева Михеевна
Сокрутовка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1903
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область