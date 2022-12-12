Камалов Алмаз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалов Алмаз

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Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.12.1983

Дата смерти

08.07.1984

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1983

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.07.1984
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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