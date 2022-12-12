Камалов Алмаз
Место рождения
Дата рождения04.12.1983
Дата смерти08.07.1984
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1983
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
08.07.1984
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)