Файзуллин Роберт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Файзуллина Танзиля
Рождение ребёнка
16.01.196
Дочь: (Файзуллина) Гузель
Мать ребёнка: Файзуллина Танзиля
Рождение ребёнка
30.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Файзуллина Танзиля
Рождение ребёнка
17.05.1974
Сын: Файзуллин Марсель
Мать ребёнка: Файзуллина Танзиля
Смерть
Неизвестно