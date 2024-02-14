Файзуллин Роберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзуллин Роберт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Файзуллин Файзулла

Мать: Файзуллина (Богданова) Гульсум Вафиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Файзуллина Танзиля

Рождение ребёнка
16.01.196

Дочь: (Файзуллина) Гузель

Мать ребёнка: Файзуллина Танзиля

Рождение ребёнка
30.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Файзуллина Танзиля

Рождение ребёнка
17.05.1974

Сын: Файзуллин Марсель

Мать ребёнка: Файзуллина Танзиля

Смерть
Неизвестно

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