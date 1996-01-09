Думнова (Телелюева) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1920
Дата смерти09.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1920
Рождение ребёнка
20.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думнов Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1996