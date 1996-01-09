Думнова (Телелюева) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Телелюева) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1920

Дата смерти

09.01.1996

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1920

Отец: Телелюев Андрей Ефремович

Мать: Телелюева Христина Агафоновна

Рождение ребёнка
20.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думнов Анатолий Иванович

Смерть
09.01.1996
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