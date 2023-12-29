Садовникова Анна Петрова
Место рождения601252 Poretskoye, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Садовникова) Мария Егорова
Отец ребёнка: Садовников Егор Андриянов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Садовников Прокофий Егоров
Отец ребёнка: Садовников Егор Андриянов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Садовникова) Марья Егорова
Отец ребёнка: Садовников Егор Андриянов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Садовникова) Федосья Егорова
Отец ребёнка: Садовников Егор Андриянов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Денисова (Садовникова) Катерина Егорова
Отец ребёнка: Садовников Егор Андриянов
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Садовников Егор Андриянов