Садовникова Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадовникова Анна Петрова

Садовникова Анна Петрова

Место рождения

601252 Poretskoye, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Садовникова) Мария Егорова

Отец ребёнка: Садовников Егор Андриянов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Садовников Прокофий Егоров

Отец ребёнка: Садовников Егор Андриянов

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Садовникова) Марья Егорова

Отец ребёнка: Садовников Егор Андриянов

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Садовникова) Федосья Егорова

Отец ребёнка: Садовников Егор Андриянов

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Денисова (Садовникова) Катерина Егорова

Отец ребёнка: Садовников Егор Андриянов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Садовников Иван Егоров

Отец ребёнка: Садовников Егор Андриянов

Мы используем куки для улучшения работы сайта.