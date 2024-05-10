Редькин Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1979
Дочь: Драненко Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Палакян (Мисник) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
12.08.1981
Дочь: Остапенко Ирина Александровна
Мать ребёнка: Палакян (Мисник) Татьяна Петровна