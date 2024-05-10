Редькин Александр Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Редькин Александр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палакян (Мисник) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
29.03.1979

Дочь: Драненко Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Палакян (Мисник) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
12.08.1981

Дочь: Остапенко Ирина Александровна

Мать ребёнка: Палакян (Мисник) Татьяна Петровна

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