Виноградова (Преснякова) Анастасия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1985
Отец: Пресняков Виктор
Мать: Преснякова Ольга
Рождение ребёнка
09.06.2007
Дочь: Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Виноградов Юрий
Развод
Неизвестно
Муж: Виноградов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Ярослав Юрьевич
Отец ребёнка: Виноградов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виноградов Юрий