Виноградова (Преснякова) Анастасия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Преснякова) Анастасия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1985

Отец: Пресняков Виктор

Мать: Преснякова Ольга

Рождение ребёнка
09.06.2007

Дочь: Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Виноградов Юрий

Развод
Неизвестно

Муж: Виноградов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Ярослав Юрьевич

Отец ребёнка: Виноградов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Юрий

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