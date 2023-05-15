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Чуприков Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1961

Отец: Чуприков Василий

Мать: Неруш Варвара Ефимовна

Рождение ребёнка
04.01.1987

Сын: Чуприков Василий Владимирович

Мать ребёнка: Чуприкова Елена Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маякова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Чуприкова Елена Егоровна

Смерть
Неизвестно