Чуприков Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1961
Отец: Чуприков Василий
Мать: Неруш Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
04.01.1987
Сын: Чуприков Василий Владимирович
Мать ребёнка: Чуприкова Елена Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маякова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Чуприкова Елена Егоровна
Смерть
Неизвестно