Плотников Михаил Иванович?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1903
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Плотникова Ольга Алексеевна
Старая Чигла, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пешехонова Римма Михайловна
Мать ребёнка: Плотникова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладких Нина Михайловна
Мать ребёнка: Плотникова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ералёва Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Плотникова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фалалеева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Плотникова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винокурова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Плотникова Ольга Алексеевна
Смерть
1903