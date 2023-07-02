Плотников Михаил Иванович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Михаил Иванович?

Плотников Михаил Иванович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Плотникова Ольга Алексеевна

Старая Чигла, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пешехонова Римма Михайловна

Мать ребёнка: Плотникова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладких Нина Михайловна

Мать ребёнка: Плотникова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ералёва Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Плотникова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фалалеева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Плотникова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокурова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Плотникова Ольга Алексеевна

Смерть
1903
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close