Ванчаева (Ванчаева) Марфа Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Наталия Леонтьевна
Отец ребёнка: Ванчаев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
?.02.1868
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Ванчаев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1876
Отец ребёнка: Ванчаев Леонтий Васильевич
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мысева Екатерина Леонтьевна
Отец ребёнка: Ванчаев Леонтий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Леонтьевна
Отец ребёнка: Ванчаев Леонтий Васильевич