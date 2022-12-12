Ванчаева (Ванчаева) Марфа Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанчаева (Ванчаева) Марфа Даниловна

Ванчаева (Ванчаева) Марфа Даниловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Наталия Леонтьевна

Отец ребёнка: Ванчаев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
?.02.1868

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Ванчаев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1876

Сын: Ванчаев Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Ванчаев Леонтий Васильевич

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мысева Екатерина Леонтьевна

Отец ребёнка: Ванчаев Леонтий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Леонтьевна

Отец ребёнка: Ванчаев Леонтий Васильевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close