Петерсон Минна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петерсон Минна Павловна

Место рождения

Плюсса, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Плюсса, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Менсон Александр Иванович

Отец ребёнка: Менсон Йохан (Иван)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Менсон Анна Ивановна

Отец ребёнка: Менсон Йохан (Иван)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Менсон Йохан (Иван)

Смерть
Неизвестно