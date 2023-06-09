Петерсон Минна Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Менсон Александр Иванович
Отец ребёнка: Менсон Йохан (Иван)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Менсон Анна Ивановна
Отец ребёнка: Менсон Йохан (Иван)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Менсон Йохан (Иван)
Смерть
Неизвестно