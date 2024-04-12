Гусев Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Гусева Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Марья Макаровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Марья Макаровна
Военная служба
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Смерть
Неизвестно