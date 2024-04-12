Гусев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Иван

Гусев Иван

Место рождения

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Гусева Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Марья Макаровна

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Марья Макаровна

Военная служба
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 оборот
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close