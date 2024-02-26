Григорий Трофимов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Трофим Семенов (Ич)
Мать: Иринья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
20.01.1851 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Николаева (Вна)
Смерть
1857