Григорий Трофимов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Трофимов (Ич)

Григорий Трофимов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Трофим Семенов (Ич)

Мать: Иринья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Николаева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
20.01.1851 ст.

Сын: Тимофей Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Николаева (Вна)

Смерть
1857

Мы используем куки для улучшения работы сайта.